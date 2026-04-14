У середу, 15 квітня, відключень світла у всіх регіонах України не планується.

Про це повідомили в Укренерго.

Чи будуть відключення світла 15 квітня

– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.

У компанії закликали споживачів користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України станом на ранок 14 квітня без електропостачання залишилися споживачі у шести областях.

В Укренерго уточнили, що знеструмлення зафіксовані в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Через відключення високовольтної лінії, яка забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, станція перейшла на роботу від дизель-генераторів.

При цьому споживання електроенергії зросло: станом на 9:30 14 квітня воно було на 5,3% вищим, ніж у той самий час попереднього дня – у понеділок.

В НЕК Укренерго пояснили це відновленням активної виробничої діяльності після великодніх вихідних.

