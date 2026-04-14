Чи відключатимуть світло 15 квітня – прогноз Укренерго
У середу, 15 квітня, відключень світла у всіх регіонах України не планується.
Про це повідомили в Укренерго.
Чи будуть відключення світла 15 квітня
– Завтра, у середу, застосування заходів обмеження не планується, – ідеться у повідомленні.
У компанії закликали споживачів користуватись потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, внаслідок російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України станом на ранок 14 квітня без електропостачання залишилися споживачі у шести областях.
В Укренерго уточнили, що знеструмлення зафіксовані в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.
Через відключення високовольтної лінії, яка забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, станція перейшла на роботу від дизель-генераторів.
При цьому споживання електроенергії зросло: станом на 9:30 14 квітня воно було на 5,3% вищим, ніж у той самий час попереднього дня – у понеділок.
В НЕК Укренерго пояснили це відновленням активної виробничої діяльності після великодніх вихідних.