Втрати ворога на 16 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 513-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,315 млн.

Втрати ворога на 16 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб;

танків – 11 866 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.;

артилерійських систем – 40 046 (+43) од.;

РСЗВ – 1 738 (+2) од.;

засобів ППО – 1 347 (+1) од.;

літаків – 435 (+0) од.;

гелікоптерів – 350 (+0) од.;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.;

крилатих ракет – 4 537 (+20) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів– 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 761 (+208) од.;

спеціальної техніки – 4 126 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

