Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 16 квітня: ліквідовано 1 100 окупантів, 43 артсистеми та 1 357 БпЛА
Втрати ворога на 16 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 100 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 513-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,315 млн.
Втрати ворога на 16 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб;
- танків – 11 866 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.;
- артилерійських систем – 40 046 (+43) од.;
- РСЗВ – 1 738 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 347 (+1) од.;
- літаків – 435 (+0) од.;
- гелікоптерів – 350 (+0) од.;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.;
- крилатих ракет – 4 537 (+20) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів– 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 89 761 (+208) од.;
- спеціальної техніки – 4 126 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 513-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
