У вівторок, 21 квітня, обмеження споживання електроенергії в усіх регіонах України застосовувати не планують.

Графіки відключення світла 21 квітня не застосовуватимуться

Як повідомляє Укренерго, для побутових споживачів не будуть діяти погодинні графіки відключень електроенергії.

Промислові підприємства також зможуть працювати без обмеження потужності.

Зараз дивляться

Однак енергетики наполегливо просять обмежити користування потужними електроприладами в пікові години – з 17:00 до 22:00.

В НЕК Укренерго наголосили, що стан енергосистеми може змінюватися щогодини.

Тому у разі відсутності світла варто перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго.

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що темпи впровадження планів стійкості в окремих регіонах залишаються недостатніми.

Йдеться про Львівську, Волинську та Одеську області, а також Київ, які відстають від встановленого графіка, попри наявність 368 об’єктів захисту в роботі.

Президент зазначив, що Україна очікує нових домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання обладнання для енергетичної інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.