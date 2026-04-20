Постраждалі внаслідок теракту у Києві 12-річний хлопчик та його мати вперше змогли побачитися по відеозв’язку.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

Як відомо, трагедія сталася 18 квітня в Голосіївському районі Києва. Унаслідок теракту хлопчик втратив батька та тітку.

Спочатку надійшла інформація про загибель матері, однак вона не підтвердилася – жінка отримала поранення, тоді як її сестра загинула.

Стан дитини наразі оцінюється як стабільний, її вже перевели до профільного відділення.

За рішенням медичного персоналу, матері дозволили побачити сина через відеозв’язок – ця розмова є важливою для одужання обох.

– На обході мамі показали хлопчика онлайн. Це дуже важливий момент не лише з медичної, а й з психологічної точки зору. Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися, – зазначила Мостепан.

Що відомо про теракт у Києві 18 квітня

Теракт сталася в Голосіївському районі столиці. Озброєний чоловік почав стріляти по людях, а згодом забарикадувався у супермаркеті та взяв заручників.

Протягом 40 хвилин із зловмисником намагалися вийти на контакт переговорники, однак зрештою його ліквідували.

Стрілком виявився 58-річний уродженець Москви, озброєний автоматичною зброєю.

У квартирі, де був зареєстрований нападник, спалахнула пожежа.

Унаслідок стрілянини семеро людей загинули, щонайменше десятеро дістали поранення та були госпіталізовані.

Фото: Тетяна Мостепан

