Чи будуть відключення світла 22 квітня: дані Укренерго
У середу, 22 квітня, не планують відключати електропостачання для побутових та промислових споживачів на всій території України.
Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Національної енергетичної компанії Укренерго.
За інформацією Укренерго, завтра не застосовуватимуть обмежень у споживанні електроенергії.
Проте в компанії закликають споживачів користуватися потужними електроприладами в період, коли найактивніше працюють сонячні станції, тобто з 11:00 до 16:00.
Водночас в Укренерго просять ощадливо використовувати електрику протягом вечора у період з 18:00 до 22:00.
Вранці 21 квітня в компанії повідомляли, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.
За даними Укренерго, зранку були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях внаслідок російських атак.