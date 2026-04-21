У середу, 22 квітня, не планують відключати електропостачання для побутових та промислових споживачів на всій території України.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Національної енергетичної компанії Укренерго.

За інформацією Укренерго, завтра не застосовуватимуть обмежень у споживанні електроенергії.

Проте в компанії закликають споживачів користуватися потужними електроприладами в період, коли найактивніше працюють сонячні станції, тобто з 11:00 до 16:00.

Водночас в Укренерго просять ощадливо використовувати електрику протягом вечора у період з 18:00 до 22:00.

Вранці 21 квітня в компанії повідомляли, що російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

За даними Укренерго, зранку були знеструмлені споживачі у Чернігівській, Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях внаслідок російських атак.

