Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони замовником робіт із захисту стратегічно важливих об’єктів.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Захист критичної інфраструктури: що зміниться

Згідно з рішенням уряду, Держспецтрансслужба отримала нові повноваження щодо організації робіт із захисту критичної інфраструктури.

Ідеться про об’єкти, від яких залежить функціонування держави та життєдіяльність населення.

Зокрема, йдеться про:

паливно-енергетичний сектор;

залізничний транспорт;

системи життєзабезпечення критичної інфраструктури.

Відтепер служба офіційно може виступати замовником робіт із будівництва, реконструкції та ремонту таких об’єктів.

Окрім функцій замовника, Держспецтрансслужба отримала право безпосередньо залучати свої підрозділи до виконання інженерних та технічних робіт.

У Міноборони пояснюють, що рішення має пришвидшити проведення інженерних робіт та підвищити рівень захисту об’єктів, які є критично важливими для країни.

