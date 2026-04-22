В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан, який наразі продовжено до 4 травня 2026 року. До призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, за винятком осіб, які мають законні підстави для відстрочки або офіційне бронювання.

Чи буде автоматично продовжена відстрочка після 4 травня

Наближається 4 травня, і знову актуалізується тема продовження відстрочки. Як розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко на своїй сторінці у Facebook, кожного разу навколо цього питання з’являються нові сюрпризи, і цього разу — не виняток.

За словами адвокатки, у частини військовозобов’язаних відстрочка вже продовжилася автоматично. При цьому особливість полягає в тому, що станом на зараз відсутній Указ про продовження загальної мобілізації, хоча відповідно до Постанови №560 саме він є підставою для продовження відстрочки.

Як перевірити, чи продовжилась відстрочка від мобілізації після 4 травня:

Щоб перевірити статус, потрібно сформувати повний витяг у застосунку Резерв+.

Якщо там зазначено дату дії відстрочки до 1 серпня — це означає, що вона вже продовжена автоматично.

Що робити, якщо відстрочка від мобілізації у травні не продовжилась

Якщо продовження ще не відбулося, це не означає, що його не буде. Минулого разу автоматичне продовження також відбувалося не одночасно для всіх, а поетапно. Тому можливо, що процес просто ще не дійшов до конкретної особи.

Відповідно до Постанови КМУ №560, автоматичне продовження можливе у випадку, якщо подані раніше документи та дані з реєстрів підтверджують підставу для відстрочки.

Водночас на практиці застосовуються різні алгоритми, які офіційно не завжди пояснюються. Минулого разу були випадки, коли документи були достатніми, але відстрочка не продовжувалась.

За інформацією ЦНАП, автоматичне продовження може стосуватися таких категорій:

осіб з інвалідністю (усі групи);

батьків дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи;

батьків трьох і більше дітей до 18 років, які перебувають у шлюбі;

студентів та аспірантів денної або дуальної форми навчання;

осіб із дружиною або чоловіком з інвалідністю I, II або III групи;

осіб, які здійснюють догляд за родичами (батьки з інвалідністю I–II групи, родичі 2–3 ступеня спорідненості);

працівників сфери освіти;

жінок і чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

родичів загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій (зокрема родичів Героїв України);

осіб, звільнених з полону або позбавлених свободи;

батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

опікунів недієздатних осіб;

працюючих вчителів шкіл.

Що робити, якщо відстрочка від мобілізації не з’явилася у Резерв+

Якщо автоматичного продовження відстрочки від мобілізації не відбулося, варто подати пакет документів до ЦНАП — аналогічний тому, який подається при первинному оформленні відстрочки. Рекомендується зробити це за кілька днів до 4 травня.

Також, за наявності технічної можливості, можна оформити відстрочку через застосунок Резерв+.

