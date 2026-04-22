У четвер, 23 квітня, графіки відключення світла по Україні як для промислових, так і для звичайних споживачів не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Національної енергетичної компанії Укренерго.

Відключення світла в Україні 23 квітня: що відомо

Зазначається, що попри те, що графіки відключення світла в Україні 23 квітня не заплановані, споживачів все ж закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Востаннє в Україні фіксували аварійні відключення світла одразу в десяти областях. Це відбулось 16 квітня внаслідок російського масованого обстрілу української інфраструктури.

