Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Графіки відключення світла 23 квітня: в Укренерго розповіли, чи будуть застосовувати
У четвер, 23 квітня, графіки відключення світла по Україні як для промислових, так і для звичайних споживачів не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Національної енергетичної компанії Укренерго.
Відключення світла в Україні 23 квітня: що відомо
Зазначається, що попри те, що графіки відключення світла в Україні 23 квітня не заплановані, споживачів все ж закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
Востаннє в Україні фіксували аварійні відключення світла одразу в десяти областях. Це відбулось 16 квітня внаслідок російського масованого обстрілу української інфраструктури.
