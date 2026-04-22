Під час судового засідання у Шевченківському райсуді Львова обвинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко хотів скоїти самогубство.

Обвинувачений у вбивстві Фаріон В’ячеслав Зінченко продемонстрував намір вчинити самогубство у камері для підсудних. Він підняв свій одяг над головою, щоб зав’язати на гратах, демонструючи намір повіситися.

У такий спосіб підсудний відреагував на рішення суду перейти до дебатів, попри його прохання через погане самопочуття, спричинене голодуванням, їх перенести.

Після такого вчинку Зінченка до камери підсудного направили охорону, на нього одягли наручники.

Після цього суд пішов у нарадчу кімнату.

Крім того, Зінченко також заявив про прослуховування в його камері та сказав, що якщо це не буде долучено до матеріалів справи, він повторить “шоу”.

За словами обвинуваченого, його дії зі светром були заздалегідь сплановані, щоб перервати судове засідання і не допустити проведення дебатів.

Нагадаємо, що Вʼячеслава Зінченка обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 19 липня 2024 року у Львові на вулиці Масарика нападник вистрілив жінці у скорню, після чого вона померла у лікарні.

25 липня у Дніпрі справі його розшукали. Ним виявився В’ячеслав Зінченко, якому оголосили про підозру 26 липня.

Сьогодні, 22 квітня, Шевченківський районний суд Львова продовжив ще на 60 діб запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави В’ячеславу Зінченку.

