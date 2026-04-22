Уночі та зранку 22 квітня російські війська продовжили атаки на українські міста. Під ударами опинилися Харків, Запоріжжя, Новомиколаївка та Одеса: зафіксовано влучання по інфраструктурі. Є загиблі та поранені, а також руйнування в громадах і на залізниці.

На міжнародному рівні президент США Дональд Трамп продовжив режим припинення вогню з Іраном, однак переговори між сторонами знову відкладаються через відмову Тегерана від участі.

Водночас у ЄС обговорюють заборону на в’їзд до Євросоюзу для росіян, які брали участь у війні проти України, а також очікують можливого ухвалення рішення про €90 млрд фінансової допомоги для України вже протягом доби.

Зараз дивляться

Про головні події ночі та ранку 22 квітня – читайте далі.

Влучання в Харкові

Уночі 21 квітня російська армія атакувала Слобідський район Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання російського безпілотника в інфраструктурний об’єкт міста.

За його словами, минулося без постраждалих.

Вибухи в Запоріжжі та Новомиколаївці

Вибухи в Новомиколаївці 21 квітня пролунали близько 21:00.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російська армія завдала шістьох ударів по селищу. Внаслідок ворожої атаки на Запорізьку область постраждало семеро людей.

Крім того, зафіксовано руйнування місцевого Будинку культури, гуртожитка, продуктового магазина та Новомиколаївської селищної ради. Також пошкоджено приватні будинки.

Близько 05:00 22 квітня було чути вибухи в Запоріжжі.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про влучання по транспортній інфраструктурі, внаслідок чого загинув чоловік. Ще одну людину поранено.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пізніше повідомив, що внаслідок нічної атаки російських дронів по залізничній станції Запоріжжя-Ліве загинув помічник машиніста, а самого машиніста госпіталізували.

Вибухи в Одесі

22 квітня російські війська здійснили дві хвилі атаки дронами по Одесі, ціллю яких стала портова інфраструктура міста.

За даними місцевої влади, під ударом опинилися причали, складські приміщення та об’єкти портових операторів, також пошкоджено елементи залізничної інфраструктури.

Попри руйнування, постраждалих немає, а пожежі, що виникли внаслідок влучань, були оперативно ліквідовані.

Припинення вогню в Ірані та відкладання перемовин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про продовження режиму припинення вогню з Іраном до завершення переговорного процесу.

Водночас переговори між сторонами знову відкладаються через відмову Тегерана брати участь у запланованих консультаціях.

США заявляють про збереження військової готовності, однак утримуються від ескалації, поки тривають спроби досягти нових домовленостей.

У разі провалу переговорів Вашингтон не виключає відновлення ударів.

Заборона на в’їзд в ЄС для військових РФ

На червневому засіданні Європейської ради розглянуть ініціативу щодо обмеження в’їзду до ЄС для громадян РФ, які брали участь у війні проти України.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що відповідні пропозиції наразі готуються і будуть винесені на розгляд найближчим часом.

За її словами, йдеться про формування чіткої позиції щодо недопуску до Євросоюзу осіб, які воювали на боці Росії.

Ініціативу підтримав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши її своєчасною та справедливою, та закликав країни ЄС ухвалити відповідне рішення.

Рішення про кредит ЄС для України на €90 млрд

Увечері 21 квітня в Євросоюзі заявили, що рішення щодо фінансової підтримки України на рівні €90 млрд можуть бути ухвалені вже протягом найближчих 24 годин.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, зазначивши, що після політичних змін в окремих країнах-членах з’явився додатковий імпульс для просування цього рішення.

Вона також наголосила, що паралельно ЄС працює над посиленням санкційного тиску на Росію та розглядає нові пакети обмежень, а також інструменти довгострокової підтримки України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1519-ту добу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.