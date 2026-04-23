Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 23 квітня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 127 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник завдав 44 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.
Крім того, залучив для ураження 5650 дронів-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 520-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
