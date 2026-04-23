Останні заяви російської сторони про нібито взяття під контроль всієї території Луганської області не відповідають дійсності.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленський про ситуацію на фронті

У Володимира Зеленського запитали про заяви Росії, яка стверджує, що нібито захопила 700 кв. км української території, зокрема, повністю Луганську область. У відповідь він спростував цю інформацію.

– Ні, це не відповідає дійсності. Цей наратив вони постійно просувають всюди, що захоплюють наші території. Але вже навіть партнери, які постійно говорили, що Росія начебто виграє, вже зупинилися з цим наративом. Вони розуміють, що Росія не виграє цю війну, – сказав Зеленський.

За словами президента, контактна лінія залишається складною.

Як стверджує Зеленський, українські воїни витримують велику кількість серйозних ударів та сотні наступальних дій на одну добу.

– Але з урахуванням окупованої і деокупованої території з початку цього року баланс не на користь Росії, а України. Україна відновила положення на більшій кількості квадратних кілометрів своєї землі, ніж втратила, – сказав він.

На його думку, така війною є дуже складною. Як зазначив Зеленський, можна втратити одну позицію, другу – через знищення керованими авіабомбами та іншими, проте водночас можна за цю ж добу відновити положення на інших позиціях.

За словами президента, саме тому Україна не програє цю війну. Він стверджує, що за останні 10 місяців Україна перебуває в найстабільнішій формі, проте Силам оборони все одно складно.

Зеленський додав, що необхідно більше грошей на дрони та швидкі рішення для більшої підтримки української армії, особливо на тлі заяв Росії про можливі наступи на Сумську область.

– Вони можуть хотіти цього і навіть можуть готувати, але цього не відбувається. У них немає сил достатньо. Вони втрачають сьогодні – це вже статистика, з початку цього року 30-35 тисяч на місяць, – резюмував президент.

