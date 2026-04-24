Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки перших трьох місяців роботи на посаді та заявив про початок масштабної трансформації системи оборони.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, головне завдання, поставлене президентом Володимиром Зеленським, — максимально швидко посилити спроможності армії, захистити небо, стримати російського ворога на землі та виснажити економіку РФ.

Зараз дивляться

Серед головних досягнень міністр назвав відключення Starlink для російських сил, що вплинуло на використання дронів типу Shahed, а також зростання ефективності перехоплення повітряних цілей після оновлення систем реагування на удари по енергетичній інфраструктурі.

Також створено командування малої протиповітряної оборони та призначено нове керівництво цього напряму.

За словами Федорова, вдалося оновити механізм міжнародної допомоги через формат Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн). На 2026 рік партнери анонсували $38 млрд підтримки. Паралельно триває робота над контролем якості та швидкістю постачання озброєння.

У Міністерстві оборони також розпочали внутрішню реформу: оновили структуру відомства, залучили професійних радників та запустили нову модель управління. Окремо триває аудит державного оборонно-промислового комплексу та перегляд роботи ключових підприємств. За словами міністра, це дозволило зупинити низку корупційних схем.

Впроваджено систему аналізу причин втрат військовослужбовців та систему аналізу бойової результативності бригад і корпусів.

Значну увагу приділили технологічному напряму. Йдеться про рекордні закупівлі дронів, роботизованих платформ, розвідувальних систем, дронів на оптоволокні та засобів середньої дальності ураження. Також впроваджено систему Mission Control для координації роботи екіпажів безпілотників у режимі реального часу.

Оновлено підхід до формування потреб армії у безпілотниках та наземних роботизованих комплексах — тепер закупівлі планують на основі даних, а не ручних запитів. Крім того, триває розвиток програми Лінія дронів, підрозділи якої, за словами міністра, знищують кожну четверту ворожу ціль на полі бою.

Федоров також повідомив про додаткове фінансування найефективніших бойових підрозділів, створення нових полків безпілотних систем у корпусах та 400 млн грн на розвиток дроново-штурмових підрозділів. За його словами, формується новий підхід до ведення бою — поєднання роботи дронів і наземних сил.

Окремим напрямом стали логістика та інфраструктура. Міністерство прискорило фінансування будівництва тунелів із захисними сітками в прифронтових регіонах, а також розпочало відновлення доріг, важливих для військової логістики. Крім того, готуються масштабні закупівлі пікапів для фронту.

Серед інших результатів міністр назвав цифровізацію процесів — від сервісів у Резерв+ до нових рішень у SAP, спрощення модернізації авіації та процедур кодифікації озброєння. Також стартував центр штучного інтелекту Defense AI Center A1.

За словами міністра Михайла Федорова, березень став рекордним місяцем за втратами ворога — знищено 36 тис. російських військових і значну кількість техніки.

Частину результатів у Міноборони поки не розголошують, однак запевняють, що основні системні проблеми вже виявлено й готуються подальші рішення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.