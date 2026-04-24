У суботу, 25 квітня, на території України не планують відключати електропостачання для побутових споживачів.

Графік відключення світла не застосовуватимуть 25 квітня

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Національної енергетичної компанії Укренерго.

– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

У компанії закликають споживачів перенести енергоємні процеси на денний час у період з 10:00 до 16:00.

Водночас в Укренерго наголошують, що варто обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 20:00.

За даними компанії, вранці низка споживачів залишилися без електропостачання у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Одеській областях внаслідок російських дронових атак.

Крім цього, на ранок були знеструмлена понал 100 населених пунктів у Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Черкаській і Миколаївській областях через несприятливі погодні умови та сильні пориви вітру.

Пов'язані теми:

