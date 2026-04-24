Росіяни на всіх фронтах у ближній зоні бойових дій скорочують використання дорогих ударних безпілотників та переходять на дрони Молнія.

Про це розповів радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескреснов.

Чому росіяни масовано переходять на Молнії

За словами Сергія Флеша, існує кілька нюансів, які усклюднюють роботу по знищенню БПЛА саме цього типу.

Він пояснив, що мова йде про погану видимість Молнії для наших радіолокаційних станцій (РЛС) через низькі висоти, а також матеріали, з яких ці дрони зроблені.

Водночас через ці ж причини зенітні дрони не завжди їх відпрацьовують.

– Дальність роботи відеоканалу Молнії досягається потужними VTX 5-10 Вт, спрямованими антенами. Дуже хотілося б, щоб наші виробники швидше завалили фронт РЕБ по відео типу Штори. Працюємо, – зауважив Флеш.

Фахівець зазначив, що Україна має багато РЕБ для придушення каналів управління Молніями. Однак, за його словами, потрібно додати ще засоби виявлення частот пультів.

– Наразі тиснути перебором – це утопія. Існує дуже багато варіантів частот, – наголосив Флеш.

Сергій Флеш вважає, що росіяни добре знають тактико-технічні характеристики нашого РЕБ, тож орієнтуються, що кожен з них має ліміт по ширині придушення. Тому вороги намагаються в складних моментах робити псевдовипадкове перестроювання робочої частоти (ППРЧ) шириною 300-600 МГц і більше.

– З такою шириною смуги падає дальність управління, але зростає складність придушення. Це слід враховувати під час розробки нових засобів РЕБ, – підсумував Флеш.

Зауважимо, що росіяни модернізували ударні дрони Молнія, щоб перетворити їх на дешеві інструменти для розвідки та спостереження.

Тож якщо раніше ці БпЛА вважалися дронами-камікадзе, що вибухали при зіткненні, тепер – це також розвідники на полі бою.

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня під час атаки РФ безпілотник вдарив по оселі радника міністра оборони Сергія Бескрестнова – він отримав поранення, а будинок зруйновано.

Фото: Сергій Флеш

