У Бучі на Київщині чоловік відкрив хаотичну стрілянину посеред вулиці.

Про це повідомили у Національній поліції Київської області.

Стрілянина у Бучі: що відомо

До поліції звернулися очевидці, які повідомили про постріли на одній із вулиць Бучі.

На місце одразу виїхали наряди поліції охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Першими прибули працівники поліції охорони — вони швидко встановили місцеперебування стрільця та затримали його.

За даними правоохоронців, стрілянину влаштував 42-річний чоловік. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що чоловік вийшов із таксі і почав хаотично здійснювати постріли просто посеред вулиці.

На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці одразу локалізували ситуацію та не допустили більш серйозних наслідків.

Наразі на місці працюють слідчі, які встановлюють усі обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї.

Нагадаємо, ця стрілянина сталася за тиждень після теракту в Києві.

Тоді озброєний чоловік відкрив вогонь по перехожих на вулиці, унаслідок чого загинули семеро людей.

Після цього він захопив заручників у супермаркеті, а під час штурму спецпідрозділи ліквідували нападника.

