У Румунії після нічної атаки Росії на Україну виявили уламки безпілотників.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Уламки дронів у Румунії: що відомо

У ніч проти 25 квітня радари Румунії зафіксували дрони, які наближалися до повітряного простору країни.

Для контролю ситуації у повітря підняли два винищувачі Eurofighter Typhoon британських ВПС з авіабази Фетешті.

Населення повіту Тулча отримало попередження про загрозу через систему RO-ALERT.

Згодом військові зафіксували радарний контакт із ціллю на відстані близько 1,5 км від українського міста Рені.

Близько 02:31 жителі міста Галац повідомили про падіння об’єкта. Пізніше в кількох місцях поблизу кордону виявили уламки дронів.

Унаслідок інциденту пошкоджено електричний стовп і допоміжну будівлю в одному з господарств.

Територію одразу оточили поліція та військові. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Міноборони Румунії заявили, що рішуче засуджують дії Росії.

Там наголосили, що подібні інциденти становлять загрозу не лише для громадян Румунії, а й для колективної безпеки НАТО та стабільності в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня Росія здійснила масовану атаку по Україні із застосуванням ракет і безпілотників.

Загалом ворог застосував 666 засобів повітряного нападу — 47 ракет і 619 дронів.

Сили ППО знищили або подавили 610 цілей, однак зафіксовано і влучання в різних регіонах України.

