В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у вівторок, 28 квітня.

Графіки відключення світла 28 квітня

У компанії повідомили, що 28 квітня в Україні зі світлом будуть всі споживачі, оскільки відключення не прогнозуються.

Водночас в Укренерго радять перенести енергоємні процеси на денний час, а саме – з 10:00 до 16:00. Також у компанії просять обмежити користування потужними електроприладами, перенесши його на вечірні години – з 18:00 до 22:00.

До слова, вранці 27 квітня в Укренерго розповіли, що через несприятливі погодні умови були повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у більшості регіонів України.

