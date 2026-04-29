Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Росіяни завдали 55 авіаційних ударів та скинули 151 керовану авіабомбу. Крім того, ворог залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

