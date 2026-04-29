Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 29 квітня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Росіяни завдали 55 авіаційних ударів та скинули 151 керовану авіабомбу. Крім того, ворог залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 29 квітня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 526-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ, ISW
