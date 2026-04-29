Система малої ППО України продовжує зміцнюватися і демонструє високу ефективність – понад 2 тис. знищених повітряних цілей тільки за квітень. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у Facebook за підсумками наради щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БпЛА.

За словами Олександр Сирського, захисники стараються робити максимум, щоб надійно захистити українські міста й селища, критичну інфраструктуру, виробництва, військові та цивільні об’єкти від повітряних атак противника.

– Система так званої малої ППО продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення. Лише протягом квітня знищено понад 2100 повітряних цілей, – наголосив він.

Сирський оцінив, що на ешелонах, які забезпечують Сили безпілотних систем, знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів.

Ними за місяць збито майже 950 цілей, із них 670 — типу Шахед.

Головнокомандувач повідомив, що окрему увагу приділено підвищенню ефективності роботи ППО Повітряних Сил на третьому ешелоні.

Він наголосив на необхідності посилити підготовку екіпажів БпАК-перехоплювачів та нагадав, що ми маємо для цього як військову, так і цивільну навчальну базу.

Також Олександр Сирський відзвітував, що авіація Сухопутних військ нарощує технічні можливості та ефективність – у квітні українські вертолітники знищили понад 500 ворожих БпЛА, із суттєвим внеском в боротьбу проти Шахедів.

– Окремо обговорили питання посилення зв’язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для БпЛА-перехоплювачів. Продовжуємо реалізацію проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах, – підсумував головнокомандувач.

