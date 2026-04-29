У застосунку Резерв+ у частини військовозобов’язаних з’явилася нова позначка в електронних облікових документах — ВОС 999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки.

ВОС 999 у Резерв: що означає

Військово-облікова спеціальність (ВОС) — це цифровий або буквено-цифровий код, який зазначається у військовому квитку та визначає військову професію військовозобов’язаного і його належність до певного роду військ. Він відображає наявні навички особи, наприклад стрілець, водій чи зв’язківець, і використовується для автоматизованого обліку та розподілу під час мобілізації.

Зараз дивляться

У багатьох користувачів позначка ВОС 999 у Резерв+ викликала питання, однак у Міністерстві оборони пояснили, що йдеться не про новий статус чи обмеження, а про технічну військово-облікову категорію, яка використовується виключно для обліку та планування.

ВОС 999 та статус потребує БЗВП у Резерв присвоюється тим громадянам, які не проходили військову службу та не брали участі в навчальних зборах. Відповідна норма закріплена наказом Міністерства оборони №317, ухваленим на виконання статті 39 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

У відомстві підкреслюють, що головна мета появи ВОС-999 у системі — аналітична. Вона дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, які у разі мобілізації потребуватимуть проходження базової загальновійськової підготовки. Йдеться про планування ресурсів та навчальних програм, а не про індивідуальні обмеження чи додаткові вимоги до конкретної людини.

ВОС 999 у Резерв: чи треба йти до ТЦК

У Міноборони окремо звертають увагу, що сама по собі наявність такої відмітки не має жодних негативних наслідків для громадян. Відмітка ВОС 999 у Резерв+ не є підставою для штрафів, додаткових перевірок чи будь-яких інших санкцій. Це виключно службова інформація, яка використовується в межах системи обліку та не впливає на права чи обов’язки військовозобов’язаного у повсякденному житті.

Водночас у випадках, коли користувач вже має іншу ВОС, наприклад, проходив службу або навчальні збори, але в системі відображається ВОС 999, то дані рекомендують уточнити. Для цього необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Якщо у військовозобов’язаного немає можливості особисто звернутися до ТЦК, виправити дані у військовому обліку все одно можливо в дистанційному форматі.

У такому випадку рекомендується підготувати письмову заяву про уточнення або виправлення даних у реєстрі військовозобов’язаних осіб. У зверненні варто вказати, які саме відомості потребують коригування, зокрема щодо військово-облікової спеціальності.

До заяви необхідно додати копії документів, які підтверджують іншу військово-облікову спеціальність або факт проходження військової служби, навчальних зборів чи відповідної підготовки. Це можуть бути витяги, довідки або інші офіційні документи, що підтверджують ВОС.

Після підготовки пакета документів його слід надіслати до відповідного ТЦК та СП рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Такий спосіб відправлення дозволяє отримати офіційне підтвердження доставки та факту отримання документів установою.

Квитанцію або повідомлення про вручення рекомендованого листа важливо зберегти, оскільки воно є доказом того, що звернення було подане належним чином і перебуває на розгляді.

У такий спосіб навіть без особистого відвідування ТЦК можна ініціювати виправлення даних у військовому обліку та забезпечити їх актуалізацію відповідно до документально підтвердженої інформації.

Потребує БЗВП у Резерв+: що робити

Таким чином, поява ВОС-999 у цифрових військово-облікових документах не є приводом для занепокоєння. Для більшості громадян ця позначка носить суто технічний характер і відображає лише поточний стан даних у системі, не змінюючи їхнього юридичного статусу чи обов’язків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.