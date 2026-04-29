У поточному кварталі буде виплачений перший оборонний пакет для України з кредиту на суму €90 млрд.

Україна отримає €6 млрд на дрони у другому кварталі

Перший транш становитиме близько €6 млрд і стосуватиметься українських дронів, повідомила, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 млрд для України так чи інакше. Тепер ми виконали цю обіцянку. Ми виплатимо перший транш у розмірі €45 млрд за 2026 рік, ще цього кварталу, – заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що одна третина від €90 млрд кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України, а дві третини – на оборону.

– Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України вартістю близько 6 мільярдів євро, – підтвердила президентка Єврокомісії.

Посадовиця запевнила, що ЄС “продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його Збройних Сил”.

– У той час як Росія посилює свою агресію, Європа посилює підтримку України, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 23 квітня ЄС розблокував пакет фінансової допомоги Україні на суму €90 млрд.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший транш із європейського пакету фінансової допомоги для України на суму €90 млрд планують спрямувати на розвиток вітчизняного оборонного виробництва, зокрема дронів і військових технологій.

Джерело : Європейська правда

