Україна отримає €6 млрд від ЄС на дрони у другому кварталі 2026 року — фон дер Ляєн
- Перший оборонний пакет для України з кредиту на суму €90 млрд піде на дрони.
- Він становитиме €6 млрд та буде виплачений у поточному кварталі.
- Як повідомила Урсула фон дер Ляєн, одна третина від €90 млрд кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України, а дві третини – на оборону нашої держави.
У поточному кварталі буде виплачений перший оборонний пакет для України з кредиту на суму €90 млрд.
Перший транш становитиме близько €6 млрд і стосуватиметься українських дронів, повідомила, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
– Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 млрд для України так чи інакше. Тепер ми виконали цю обіцянку. Ми виплатимо перший транш у розмірі €45 млрд за 2026 рік, ще цього кварталу, – заявила фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що одна третина від €90 млрд кредиту від ЄС піде на бюджетні потреби України, а дві третини – на оборону.
– Перший оборонний пакет буде стосуватися дронів з України для України вартістю близько 6 мільярдів євро, – підтвердила президентка Єврокомісії.
Посадовиця запевнила, що ЄС “продовжуватиме підтримку хороброго українського народу та його Збройних Сил”.
– У той час як Росія посилює свою агресію, Європа посилює підтримку України, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що 23 квітня ЄС розблокував пакет фінансової допомоги Україні на суму €90 млрд.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший транш із європейського пакету фінансової допомоги для України на суму €90 млрд планують спрямувати на розвиток вітчизняного оборонного виробництва, зокрема дронів і військових технологій.