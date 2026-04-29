Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий етап застосування української далекобійної зброї для обмеження потенціалу російської війни.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Далекобійні удари України

За його словами, одна з останніх успішних операцій Сил оборони була здійснена на відстані понад 1500 кілометрів по прямій. Про це глава держави заявив після доповіді генерал-майора СБУ Євгена Хмари щодо результатів далекобійних ударів.

Володимир Зеленський подякував співробітникам Служби безпеки України за влучність та наголосив, що Україна й надалі збільшуватиме дальність ударів по ворогу.

За словами президента, кожне влучання послаблює можливості російської воєнної промисловості, логістики та нафтового експорту.

Водночас Зеленський наголосив, що Росії час завершувати війну та переходити до дипломатії, а цей сигнал має почути Москва.

Раніше в Міноборони повідомили, що з 2022 року Сили оборони на 170% збільшили дальність ударів по цілях у Росії. У березні цього року українські безпілотники атакували п’ять стратегічних заводів і 10 об’єктів російської нафтопереробки.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що РФ втрачає щоденно по $100 млн у результаті українських дронових атак на об’єкти нафтової галузі.

