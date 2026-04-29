У травні 2026 року в Україні продовжують діяти оновлені соціальні виплати на дітей, переглянуті з урахуванням підвищеного прожиткового мінімуму — 3 209 грн.

Відповідні норми передбачені державним бюджетом і залишаються актуальними для більшості категорій родин.

Соціальні виплати на дітей із 1 травня

Незастраховані вагітні жінки можуть отримати допологову допомогу — близько 7 тис. грн на одну дитину. Виплати здійснюються протягом 70 днів до пологів і 56 днів після них (або 70 днів у разі ускладнень чи народження двійні/трійні).

Для жінок, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, протягом 180 днів.

Після народження дитини родина має право на одноразову допомогу у розмірі 50 тис. грн, а також щомісячну виплату на догляд за дитиною до одного року — 7 тис. грн. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, ця сума збільшується до 10 500 грн.

Залишається чинною програма Пакунок малюка — батьки можуть обрати або натуральну допомогу, або грошову компенсацію в розмірі 8 451 грн.

Також продовжує діяти програма єЯсла: якщо один із батьків виходить на роботу після досягнення дитиною одного року, держава виплачує 8 тис. грн щомісяця (12 тис. грн — для дітей з інвалідністю).

Виплати для одиноких матерів, як і раніше, визначаються індивідуально залежно від доходів сім’ї. У 2026 році він становить 2 817 грн для дітей до 6 років і 3 512 грн – для дітей 6-18 років.

Мінімальні аліменти становлять від 1 408,50 грн для дітей до 6 років і від 1 756 грн — для дітей 6–18 років, тоді як максимальні можуть сягати до 28 170 грн і 35 120 грн відповідно.

Допомога опікунам і піклувальникам залежить від віку дитини та може становити від понад 7 тис. грн до більш ніж 12 тис. грн.

Соціальні виплати дітям з інвалідністю стартують від 1 816,5 грн і зростають залежно від потреб у догляді.

Серед додаткових виплат — 2 100 грн для дітей із багатодітних родин та 3 000 грн для дітей внутрішньо переміщених осіб. Важливо, що допомога для дітей ВПО нараховується незалежно від доходу сім’ї за умови поданнязаяву до 1 червня.

Також діє програма Муніципальна няня, яка передбачає компенсацію понад 8 600 грн щомісяця для окремих категорій сімей.

Окремо держава виплачує 50 тис. грн на кожну дитину, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після депортації.

