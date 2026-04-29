З 1 травня 2026 року правила виїзду чоловіків за кордон продовжують базуватися на нормах закону про мобілізацію та постановах уряду. Попри те, що для окремих категорій громадян процедури стають більш цифровізованими та швидкими, контроль на пунктах пропуску залишається суворим.

Головною умовою для перетину кордону є наявність чинного військово-облікового документа. Які зміни чекають на заброньованих працівників, представників медіа та хто може виїхати без обмежень – детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Виїзд чоловіків за кордон з 1 травня: як регулюватимуть

З 1 травня умови перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків регулюватимуться законом Про мобілізацію, як було і раніше. Працівники Державної прикордонної служби перевірятимуть у чоловіків чинний військово-обліковий документ.

Перед поїздкою чоловіки мають актуалізувати свої облікові дані в ТЦК та СП. Інформація про наявність відстрочки повинна бути офіційно внесена до документа.

Військовий квиток повинен містити спеціальний ідентифікаційний код. Він може бути надрукований у новому документі або вклеєний у старий зразок.

Прикордонники зчитують VIN-код для верифікації інформації в електронному реєстрі. Відсутність коду або неактуальні дані можуть стати причиною відмови у виїзді.

Виїзд працівників медіа за кордон у травні: важливі нюанси

В Україні продовжує діяти порядок перетину кордону для чоловіків віком від 23 до 60 років, залучених у сфері медіа, інформації та стратегічних комунікацій, який передбачено Постановою №1509.

Працівники стратегічних комунікацій та медіа можуть перебувати за межами країни до 60 днів. Для виїзду необхідно отримати спеціальний лист-погодження від Держкомтелерадіо.

У такому листі обов’язково вказуються дата виїзду, орієнтовного повернення та конкретний пункт пропуску або інші відомості.

Виїзд чоловіків за кордон та бронювання: зміни з 1 травня

З 1 травня в Україні продовжують діяти правила перетину кордону, закріплені постановою Кабінету міністрів №1608 від грудня 2025 року. Оновлення стосуються процедур бронювання та термінів оформлення документів.

Згідно з документом, підприємства оборонно-промислового комплексу мають право бронювати фахівців на термін до 45 днів. Цей період надається для усунення порушень військового обліку та фіналізації документів, що дають право на законний виїзд чоловіків за кордон.

Для підприємств, які мають статус критично важливих для економіки, тепер процес обробки заявок став швидшим, що дозволяє бізнесу отримувати рішення без зайвих часових затримок.

Як пояснюють у Кабінеті міністрів, такі зміни спрямовані на спрощення бюрократичних процедур та забезпечення стабільної роботи стратегічних галузей. Оновлені правила також спрямовані на захист прав працівників, які мають підстави для бронювання та виїзду за кордон у робочих справах.

Які чоловіки можуть перетнути кордон без обмежень

Певні категорії чоловіків можуть перетинати державний кордон України без додаткових дозволів. Зокрема, обмеження не стосуються молоді віком від 18 до 22 років (за наявності паперового або електронного військово-облікового документа) та громадян, які досягли 60-річного віку.

Для виїзду цим особам достатньо мати з собою стандартний пакет документів для перетину кордону. Серед них – закордонний паспорт та інші передбачені законом документи.

Для чоловіків вікової категорії від 23 до 60 років продовжують діяти обмеження на виїзд з України. Перетин державного кордону для них можливий виключно за наявності офіційних підстав, визначених чинним законодавством.

Хто має право на виїзд:

особи, які потребують лікування або реабілітації за межами країни;

люди, які мають відповідні сімейні статуси або зобов’язання;

студенти та курсанти за наявності підтверджувальних документів;

представники медіа, сфери стратегічних комунікацій та заброньовані працівники;

волонтери, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів або допомоги для ЗСУ.

чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю;

особи, які мають інші документально підтверджені підстави.

Держприкордонслужба може відмовити у виїзді навіть за наявності підстав, якщо дані в електронних базах не збігаються з документами.

Юристи рекомендують чоловікам заздалегідь перевіряти актуальність інформації в Резерв+ та ТЦК для уникнення проблем на пункті пропуску.

