Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб.

Крім того, противник залучив для ураження 5 980 дронів-камікадзе та здійснив 2 201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 1 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

