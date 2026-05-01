Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 1 травня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, противник залучив для ураження 5 980 дронів-камікадзе та здійснив 2 201 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 528-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.