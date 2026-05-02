Усього за цей тиждень Росія запустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб (КАБ) і три ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Атаки РФ на Україну за тиждень

Зеленський нагадав, що сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном цивільну маршрутку у Херсоні. На жаль, дві людини загинуло, ще семеро дістали поранення.

– Усі постраждалі під час атаки – цивільні, і росіяни точно це розуміли. Фактично, таке жорстоке сафарі на людей відбувається щодня в наших прифронтових і прикордонних громадах, – сказав президент.

Цієї ночі у Харкові дрон вдарив у житлову багатоповерхівку. Були удари й по об’єктах енергетики на Миколаївщині. Били окупанти й по Дніпровщині, Одещині, Сумщині, Херсонщині та Донеччині.

За словами Зеленського, з огляду на атаки, Україна постійно потребує ракет для протиповітряної оборони.

— І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну, — наголосив очільник держави.

Вночі 2 травня ворожі Шахеди атакували портову інфраструктуру Одещини.

Вночі російські Шахеди атакували Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах міста. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждало двоє людей.

