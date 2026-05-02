Цієї весни Львів святкує свій 770-й день народження від дати першої згадки у 1256 році.

День міста Львів припадає на 1-3 травня, що включають і вихідні, тож можна навідатися та прогулятися його старовинними вуличками. Адже попри воєнний стан, місто Лева залишається магнітом для туристів з усієї України та світу.

Коли Львів святкує День міста

Традиційно це свято пов’язане з днем Святого Юрія, покровителя міста, який відзначається 23 квітня.

Проте у 2026 році через календарну близькість до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, тобто 26 квітня, основні заходи перенесено на перші вихідні травня.

Отже, День міста Львова у 2026 році святкують з 1 до 3 травня.

Скільки років місту Львів

У 2026 році Львову виповнюється 770 років, але датою заснування вважається не 1256 рік, від якого йде обчислення. Вважається, що король Данило Романович заснував його у 1231-1235 роках. Місто отримало ім’я на честь його сина Лева.

За свою багатовікову історію Львів побував у складі різних держав і культурних просторів, що сформувало його унікальну архітектуру та багатонаціональний дух. Львів відомий як центр української культури, науки, освіти та релігійного життя.

Що подивитися у Львові: найкращі туристичні місця

Навіть під час війни Львів залишається відкритим для відвідувачів. Більшість музеїв, пам’яток і культурних центрів працюють із дотриманням безпекових вимог.

У зв’язку з воєнним станом, місто утримується від гучних святкувань. Натомість головний акцент зроблено на пам’яті та допомозі.

Якщо ви ще не були у Львові або давно не поверталися – ось добірка ключових локацій, які варто неодмінно побачити.

Вежа Ратуші

Оглядовий майданчик на вежі львівської Ратуші – одна з найпопулярніших туристичних локацій у місті. Звідси відкривається панорамний вид на старе місто, і це варто побачити, особливо, якщо ви вперше у Львові.

Піднятися на вежу можна не лише у вихідні з 10:00 до 21:00, а й у будні з 17:15 до 21:00. Проте це можливо лише за попередньою реєстрацією у Туристично-інформаційному центрі, що розміщений на першому поверсі Ратуші (ліворуч від головного входу).

Дорослий квиток – 100 грн, дитячий (7-13 років включно) та для студентів денної форми навчання (за наявності студентського квитка) – 50 грн, пільгові категорії – безплатно.

Личаківський цвинтар

Меморіал просто неба, де поховані Іван Франко, Соломія Крушельницька, Володимир Івасюк, Василь Сліпак та багато інших видатних українців. Крім того, на території цвинтаря розташовані військові поховання.

Ціни на квитки: дорослий – 100 грн, школярі та студенти – 80 грн, дозвіл на фото-, відеозйомку – 100 грн, пільгові категорії – безплатно.

Музей працює щодня з 9:00 до 18:00. З березня до жовтя на території Личаківського цвинтаря можна перебувати до 20:00, з листопада до лютого – до 18:00.

Шевченківський гай

Музей народної архітектури просто неба, де можна побачити автентичні українські хати, церкви та млини.

Ціни на квитки: дорослий – 200 грн, учні, студенти та пенсіонери – 100 грн, сімейний (2 дорослих + 1-3 дітей до 16 років) –

500 грн, пільгові категорії – безплатно.

Парк працює щодня з 10:00 до 19:00, інтер’єри та виставки – з середи до неділі до 18:00.

Палац Потоцьких

Історична будівля з вишуканим інтер’єром, у якій експонуються європейські шедеври живопису.

Ціни на квитки: дорослий – 200 грн, студенти – 150 грн, діти та пенсіонери – 100 грн. Більше деталей на сайті закладу.

Графік роботи: середа-неділя з 10:00 до 17:00.

Високий Замок

Одна з найвідоміших оглядових локацій Львова та символічне місце, де колись стояла найстаріша фортеця міста. Руїн фортеці практично не лишилося, проте на вершині пагорба облаштовано оглядовий майданчик, звідки відкривається найкращий краєвид на Львів і довколишні райони.

Щоб дістатися до вершини, доведеться пройтись пішки схилами парку. Найкраще приходити сюди на світанку або перед заходом сонця. Вхід – безплатний.

І нарешті саме місто з його неймовірною архітектурою та атмосферою варте того, щоби приїхати та прогулятись поміж кам’яниць Площі Ринок, побачити Латинську катедру, Вірменський собор, каплицю Боїмів, костел Єзуїтів, ансамбль Успенської церкви та бароковий Домініканський собор, доторкнутися до віків, що живуть у фасадах старих будинків та неодмінно сфотографуватися на тлі Львівської опери, що є однією з візитівок міста.

І як же Львів без кави? У цьому місті вона не просто напій – це частина ідентичності. Тут її варять у турках, сифонах, гейзерах, запікають у карамелі й навіть видобувають з-під землі.

Львівські кав’ярні – це особливі місця, де аромат напою поєднується з історією. Каву у Львові п’ють неспішно, з розмовами або книгою, і саме за цим ритуалом найкраще відчувається справжній дух міста.

Пов'язані теми:

