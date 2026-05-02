У неділю, 3 травня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться, однак українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 3 травня

У неділю застосування графіків відключення світла для побутових споживачів не прогнозується.

Також не планується запровадження обмежень потужності для бізнесу та промисловості.

Подібна ситуація вже спостерігалася і в попередні дні — за даними енергетиків, за умови стабільної роботи енергосистеми відключення можуть не вводитися.

Водночас в Укренерго закликають не перевантажувати систему у пікові години.

Зокрема:

енергоємні прилади радять використовувати вдень — з 10:00 до 17:00;

у вечірній час — з 18:00 до 22:00 — варто обмежити споживання.

Раніше Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення.

Вартість світла залишили на рівні 4,32 грн за кВт-год щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Водночас для домогосподарств з електроопаленням діє пільговий тариф у холодний період — з 1 жовтня до 30 квітня. У межах споживання до 2000 кВт-год на місяць ціна становить 2,64 грн за кВт-год, а понад цей обсяг — 4,32 грн.

