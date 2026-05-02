У Збройних силах України спростували заяви російського Міноборони про нібито захоплення села Миропілля в Сумській області.

Про це повідомило угруповання військ Курськ.

Ситуація в Миропіллі: що кажуть у ЗСУ

Українські військові заявили, що інформація російської сторони про захоплення населеного пункту не відповідає дійсності.

— Вкотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня, – зазначається в повідомленні.

За словами військових, підрозділи Сил оборони повністю контролюють район, а будь-якого просування ворога там не зафіксовано.

Також у ЗСУ наголосили, що протягом останніх кількох днів у цьому районі не було навіть спроб штурмових дій з боку російських військ.

Угруповання військ Курськ пов’язує появу подібних повідомлень із інформаційною кампанією Росії напередодні 9 травня.

Українські військові зазначають, що російська сторона традиційно намагається демонструвати “успіхи” до символічних дат, навіть якщо вони існують лише в інформаційному просторі.

— Показово, що їхнє так зване “СВО” вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти “захоплюються” хоча б у інформаційних повідомленнях. Підозрюємо, що такими темпами до 9 травня російське Міноборони прозвітує про “захоплення” всієї Сумської області, – додали військові.

У ЗСУ зазначають, що ситуація на цій ділянці залишається стабільною та контрольованою.

Українські підрозділи утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання без змін лінії фронту в районі Миропілля.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що з кінця січня 2026 року українські військові відновили контроль над 12 населеними пунктами.

Зокрема, вісім із них — у Дніпропетровській області, ще чотири — в Запорізькій.

Крім того, Сили оборони повернули під контроль близько 480 кв. км території на одному з напрямків.

