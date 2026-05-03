У понеділок, 4 травня, в Україні не прогнозується відключень світла.

Як повідомило Укренерго, завтра 4 травня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується. Водночас зазначається, що краще перенести енергоємні процеси на денний час – з 10.00 до 17.00.

– Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 травня внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях були без електропостачання.

До того ж, Уряд продовжив дію фіксованого тарифу на рівні 4,32 грн за кВт-год на електроенергію для населення. Таким чином, щонайменше до 31 жовтня 2026 року платіжки за світло на зміняться.

Водночас у холодний період – з 1 жовтня до 30 квітня, для домогосподарств з електроопаленням діє пільговий тариф 2,64 грн за кВт-год, але тільки за умови споживання у межах до 2000 кВт-год на місяць.

