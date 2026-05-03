РФ протягом дня запустила по Україні сім ракет та 234 ударних БпЛА: скільки збила ППО
- Водночас нашими силами ППО було збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА різних типів.
Як повідомив Генштаб ЗСУ, 3 травня (з 08.30 по 18:30) ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х- 59/69, а також 234 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами Пародія та безпілотниками інших типів.
За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас дронів-імітаторів типу Пародія на півночі, півдні, та у центрі країни.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Дані по влучаннях та падінню збитих (уламків) уточнюються.
Нагадаємо, що у ніч проти 3 травня російська армія атакувала Україну 269 засобами повітряного нападу, понад 160 з яких — дрони типу Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.
