Вчора РФ вперше за останні місяці запустила по Київській області БпЛА імітатори Пародія.

Особливості атаки Київської області 2 травня

Як повідомив радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескреснов, вчорашня атака БпЛА на Київську область відрізнялася від звичайних.

– У кількох районах люди звернули увагу на не типовий вигляд БпЛА. Противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА імітатори Пародія. Саме його й бачили мешканці країни, – написав він у Telegram.

За його словами, завдання такого типу БпЛА – відволікати увагу нашої ППО, з цією ціллю десятки таких дронів і кружляли над нашою територією.

Зараз дивляться

– Виглядає це, як показано на зображенні. Багато мешканців тому чули звуки БпЛА, що наближалося в небі. Противник постійно випробовує нові тактики застосування БпЛА, завдання Сил оборони — аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти, – додав він.

Також вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, яка не підтвердилася, додав Флеш.

Нагадаємо, що вчора, 2 травня, у Києві через загрозу балістики та БпЛА була оголошена тривога, а згодом пролунали вибухи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.