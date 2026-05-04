РФ почала застосовувати безпілотники зі штучним інтелектом Клин, що оснащені іноземними компонентами.

Про це раніше повідомляв військовий експерт Сергій Бескрестнов (Флеш), а згодом ГУР розкрило деталі конструкції та характеристики цього БпЛА.

Що відомо про БпЛА Клин

За наявною інформацією, дрон розроблений російським оборонно-промисловим комплексом і був представлений восени 2025 року.

Його позиціонують як баражуючий боєприпас із можливістю автономного виявлення цілей і тривалого перебування у повітрі.

Безпілотник оснащений системою автоматичного захоплення цілі та може працювати в автономному режимі.

Характеристики та можливості дрону Клин

Дальність польоту дрона становить до 120 км, а час перебування в повітрі — від 60 до 90 хвилин.

Його швидкість може досягати 120 км/год, а під час атаки — до 300 км/год.

Крім того, злітна вага безпілотника становить близько 13,5 кг, довжина — 1,6 метра, розмах крил — 1,9 метра.

Також цей БпЛА може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг та здійснювати повітряний підрив.

Дрон здатен працювати в режимі тривалого чергування, виконуючи функцію так званого “повітряного мінного поля”.

Конструктивно він виконаний за дельтоподібною схемою з елементами “качки”.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що Клин використовує технології машинного зору, які забезпечують автоматичне наведення на ціль.

Ця функція реалізована на базі комп’ютерного модуля Nvidia Jetson TX2.

У дроні також застосовано комерційні комплектуючі іноземного виробництва, зокрема польотний контролер Cube Orange та навігаційний модуль із підтримкою RTK.

Зв’язок забезпечується через радіомодем LoRa.

Силова установка представлена безколекторним електромотором, який живиться від сучасних акумуляторів типу Li-AFB.

Крім того, у конструкції використані компоненти виробництва США, Китаю, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї.

Нагадаємо, що російські війська змінюють тактику застосування ударних безпілотників Shahed, запускаючи їх великими групами для прориву української протиповітряної оборони.

У відповідь Повітряні сили ЗСУ впроваджують нові засоби боротьби з масованими атаками дронів.

Фото: Сергій Бескрестнов

