У вівторок, 5 травня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться, однак українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 5 травня

У вівторок застосування графіків відключення світла для населення не прогнозується. Також не планується запровадження заходів обмеження споживання для промисловості.

Водночас енергетики закликають не перевантажувати систему у пікові години.

Зокрема енергоємні процеси радять перенести на денний час — з 10:00 до 17:00, а у вечірні години — з 18:00 до 22:00 — варто обмежити користування потужними електроприладами.

Раніше українцям пояснили, в яких випадках потрібно встановлювати другий лічильник електроенергії.

Його вимагають лише тоді, коли за однією адресою поєднується побутове споживання та підприємницька діяльність. У такому разі облік електроенергії має бути розділений.

Якщо ж електроенергію для бізнесу оплачувати за побутовим тарифом, це може призвести до донарахувань і штрафів.

Водночас для економії споживачам радять використовувати двозонні лічильники — у нічний час тариф на електроенергію нижчий.

