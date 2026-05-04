Графіки відключення світла на 5 травня: чи будуть обмеження у вівторок
У вівторок, 5 травня, графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться, однак українців закликають ощадливо споживати електроенергію.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 5 травня
У вівторок застосування графіків відключення світла для населення не прогнозується. Також не планується запровадження заходів обмеження споживання для промисловості.
Водночас енергетики закликають не перевантажувати систему у пікові години.
Зокрема енергоємні процеси радять перенести на денний час — з 10:00 до 17:00, а у вечірні години — з 18:00 до 22:00 — варто обмежити користування потужними електроприладами.
Раніше українцям пояснили, в яких випадках потрібно встановлювати другий лічильник електроенергії.
Його вимагають лише тоді, коли за однією адресою поєднується побутове споживання та підприємницька діяльність. У такому разі облік електроенергії має бути розділений.
Якщо ж електроенергію для бізнесу оплачувати за побутовим тарифом, це може призвести до донарахувань і штрафів.
Водночас для економії споживачам радять використовувати двозонні лічильники — у нічний час тариф на електроенергію нижчий.