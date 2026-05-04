Минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу окупантів та дві гармати. Вночі РФ атакувала Україну дронами. Було гучно і на території Росії.

У ніч на 4 травня росіяни атакували Україну 155 ударними дронами. Сили ППО збили та придушили 135 безпілотників. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака на Дніпропетровщину

Вночі понад 20 разів ворожі дрони та артилерія атакували три райони області, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Петропавлівській громаді Синельниківського району через атаку виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині ворог гатив по Нікополі, Марганці, Покровську та Червоногригорівській громаді. Понівечені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки і господарська споруда. Постраждала 41-річна жінка — лікуватиметься амбулаторно.

16 російських дронів знищили підрозділи ППО у різних районах області цієї ночі.

Атака на Херсон

Вночі російські дрони атакували Херсон.

Так, близько 01:30 під атакою опинився Корабельний район Херсона. Поранення дістали 88-річна жінка та 44-річний чоловік. Медики діагностували вибухові травми та контузії.

За інформацією Херсонської ОВА, кілька дронів влучили у багатоповерхівку. Пошкоджено стіни, перекриття та вікна у квартирах мешканців. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Атака дронів на Москву

Вночі лунали вибухи у Москві. Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки дронів. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російські сили ППО нібито відбили атаку дронів. За його словами, один безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської вулиці. Постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 531-шу добу.

