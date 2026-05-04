Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із європейськими лідерами на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Про це український лідер повідомив за результатами зустрічі.

Зустріч лідерів на саміті ЄПС: що відомо

У зустрічі взяли участь лідери низки європейських держав і міжнародних інституцій.

— Детально обговорили посилення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримка програми PURL і можливості забезпечити Європу власними антибалістичними засобами, – повідомив Зеленський.

За його словами, Канада оголосила про новий внесок у програму — додаткові $200 млн. Також було підтверджено, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах раніше досягнутих домовленостей.

Окремо учасники зустрічі торкнулися дипломатичних процесів. Зокрема, обговорили можливість їх активізації та координацію з партнерами, включно зі США.

I had an important conversation with @vonderleyen today. We discussed the European support loan, including the timeline for the first tranche, which will be allocated to the coproduction of drones. We also agreed to move forward actively on a Drone Deal with the European Union… pic.twitter.com/xAXV75CPx7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Також йшлося про ситуацію на фронті. За словами президента, партнери відзначили, що позиції України залишаються сильними.

Крім того, під час переговорів обговорили питання захисту енергетики. Україна розраховує на реалізацію пакету підтримки обсягом €90 млрд, зокрема для підготовки до опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані заплановані зустрічі президента України з європейськими лідерами.

У центрі переговорів — питання безпеки, постачання зброї та підтримка енергетики України. У заході беруть участь десятки лідерів держав і урядів.

