Через посилення обстрілів і суттєве падіння пасажиропотоку, майже на 57%, на запорізькому напрямку були переглянуті маршрути низки поїздів. У результаті частину популярних рейсів із великих міст України тимчасово скоротили до Дніпра, а окремі прямі сполучення, зокрема з Одесою, скасували.

Про актуальні зміни стало відомо з відповіді на офіційний запит Суспільного до Укрзалізниці. У компанії детально пояснили, як нині організовано рух поїздів у Запоріжжі та які альтернативи запропонували пасажирам.

Чому поїзд Інтерсіті більше не ходить до Запоріжжя та чи планують відновити, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Які поїзди наразі курсують до Запоріжжя

За інформацією, наданою у відповіді на запит Суспільного, наразі пряме залізничне сполучення із Запоріжжям забезпечують лише кілька основних рейсів:

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня

№ 37/38 Запоріжжя — Київ

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино

Крім того, ще два поїзди зі Львова дістаються Запоріжжя у так званому “двогрупному” форматі. Це означає, що у Дніпрі вагони різних рейсів об’єднують в один склад:

№ 86/85 Львів — Запоріжжя (зчіплюється з поїздом із Ясіні, відправлення о 08:00)

№ 128/127 Львів — Запоріжжя (зчіплюється з поїздом із Перемишля, відправлення о 13:05)

Чому поїзд інтерсіті Київ — Запоріжжя більше не ходить: які рейси обмежили або скасували

Як пояснили в Укрзалізниці на запит Суспільного, частину маршрутів вирішили скоротити до Дніпра:

№ 4/3 Ужгород — Дніпро

№ 88/87 Ковель — Дніпро

№ 732/731 Київ — Дніпро (Інтерсіті)

Отже, поїзд інтерсіті Київ — Запоріжжя № 732/731 їде не до Запоріжжя, а до Дніпра. Також скасували поїзд № 52/51 Одеса — Запоріжжя.

Наразі в Укрзалізниці не повідомляють, чи відновлять рух поїзда інтерсіті Київ — Запоріжжя.

Як дістатися до Запоріжжя з пересадками

Після скасування прямого сполучення з Одесою пасажирам пропонують варіанти подорожі з пересадкою у Дніпрі.

З Одеси до Запоріжжя:

поїзд № 54 Одеса — Дніпро (прибуття о 08:56);

пересадка на поїзд № 40 Солотвино — Запоріжжя (відправлення о 09:16).

Із Запоріжжя до Одеси:

поїзд № 86/85 Запоріжжя — Львів до Дніпра (прибуття о 20:43);

пересадка на поїзд № 53 Дніпро — Одеса (відправлення о 21:03).

Важливо врахувати, що на пересадку передбачено близько 20 хвилин, тому пасажирам радять заздалегідь підготуватися до виходу з вагона.

Евакуаційний вагон: як організовано виїзд

Окремо в Укрзалізниці розповіли про евакуаційні перевезення. Із Запоріжжя продовжує курсувати спеціальний безплатний вагон у складі поїзда № 127 Запоріжжя — Львів.

Основні умови:

рейс здійснюється через день;

передбачено один евакуаційний вагон;

потрапити на нього можна лише за попередніми списками, які формує обласна адміністрація.

Посадка пасажирів відбувається за участі представників влади, поліції та волонтерів. Працівники поїзда до цього процесу не залучені.

Через перебої у русі поїздів місцева влада разом із Укрзалізницею запровадила додаткову логістику — автобусні перевезення між Запоріжжям і Дніпром.

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на початку ці перевезення працювали нестабільно, однак згодом їх вдалося впорядкувати. Частину рейсів фінансували міжнародні партнери, тоді як основне навантаження взяв на себе обласний бюджет.

Наразі невідомо, чи почне Інтерсіті ходити у Запоріжжя. Попри складну безпекову ситуацію, транспортне сполучення із Запоріжжям продовжує функціонувати — хоча й у зміненому форматі з пересадками та додатковими маршрутами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.