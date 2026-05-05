Відключення світла 6 травня: чи діятимуть графіки в Україні
У середу, 6 травня, в Україні графіки відключення електроенергії застосовувати не будуть, проте українцям все ще потрібно ощадливо її споживати.
Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що графіки відключення світла на 6 травня для населення вводити не планують. Також не збираються запроваджувати заходи обмеження споживання для промисловості.
Однак енергетики закликають українців не перевантажувати систему у пікові години.
Таким чином, енергоємні процеси просять перенести на денний час – з 10:00 до 17:00, а у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – радять обмежити користування потужними електроприладами.
Нагадаємо, українцям пояснили, в яких випадках потрібно встановлювати другий лічильник електроенергії.
Його вимагають лише тоді, коли за однією адресою поєднується побутове споживання та підприємницька діяльність. У такому разі облік електроенергії має бути розділений.
Якщо ж електроенергію для бізнесу оплачувати за побутовим тарифом, це може призвести до донарахувань і штрафів.
Водночас для економії споживачам радять використовувати двозонні лічильники – у нічний час тариф на електроенергію нижчий.