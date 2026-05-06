У четвер, 7 травня, графіки відключення світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості застосовуватися не будуть в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла на 7 травня

– Завтра, у четвер, обмеження постачання електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00.

Натомість радять перенести енергоємні процеси на денний час – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії фіксованого тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт-год до 31 жовтня 2026 року.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що це рішення спрямоване на підтримку домогосподарств, для яких електроенергія є основним джерелом опалення.

Йдеться, зокрема, про приватні будинки та квартири з електроопаленням.

Мова йде також про багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання, систем централізованого або автономного теплопостачання.

