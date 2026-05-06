У ніч проти 6 травня та зранку російські війська продовжили масовані атаки по Україні, попри заяви про можливе припинення вогню. Повітряний удар розпочався ще ввечері 5 травня і тривав упродовж усієї ночі.

Під ударами опинилися Харків, Кривий Ріг та інші населені пункти Дніпропетровської області.

Паралельно відбуваються важливі міжнародні події — США завершили одну військову операцію проти Ірану, частково призупинили іншу, а також схвалили новий пакет озброєння для України.

Порушення режиму тиші

Попри заяви про можливе припинення вогню, у ніч проти 6 травня російські війська продовжили удари по Україні. Жодного фактичного дотримання “режиму тиші” не відбулося — атака розпочалася ще ввечері 5 травня і тривала всю ніч.

За даними Повітряні сили ЗСУ, противник застосував комбіновану тактику: дві балістичні ракети типу Іскандер-М, одну керовану авіаційну ракету Х-31, а також понад сотню ударних безпілотників різних типів.

Загалом по території України було випущено 108 дронів, серед яких — Shahed, «Гербера», Італмас та дрони-імітатори. Пуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів.

Повітряний напад відбивали авіація, сили ППО, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Станом на ранок вдалося знищити або подавити 89 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання ракет і дронів у кількох регіонах, а також падіння уламків збитих цілей, що призвело до руйнувань.

Атаки по Дніпропетровщині

Протягом доби ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровську область різними видами озброєння — ракетами, авіабомбами, дронами та артилерією.

У Дніпрі внаслідок удару загинули четверо людей, ще 19 дістали поранення. Серед постраждалих — люди різного віку, частина з них у важкому стані. Четверо чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані, ще 13 — госпіталізовані із травмами середньої тяжкості.

Окрім людських втрат, пошкоджено підприємства та інфраструктуру міста.

На Нікопольщині під ударами були одразу кілька громад — пошкоджено адміністративну будівлю, готель, багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

У Синельниківському районі обстрілу зазнала Дубовиківська громада — там понівечені житлові будинки та господарські споруди.

На Криворіжжі також зафіксовано руйнування інфраструктури після ударів.

Атака на Харків

Зранку під атакою опинився Харків — російські війська спрямували на місто ударні безпілотники.

У Новобаварському районі дрон влучив у приватний будинок, який повністю згорів. Полум’я охопило будівлю, а також пошкодило сусідні домоволодіння.

Загалом у цьому районі пошкоджено щонайменше сім приватних будинків.

Ще один удар прийшовся по Шевченківському району міста. Унаслідок обстрілу постраждала 48-річна жінка — медики зафіксували у неї гостру реакцію на стрес.

Пізніше до лікарів звернулася ще одна людина. Таким чином, кількість постраждалих зросла до двох.

США завершили операцію проти Ірану

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США завершили наступальну операцію проти Ірану під назвою Епічна лють.

За його словами, американська сторона досягла поставлених цілей і перейшла до нового етапу — оборонної місії Проєкт Свобода.

У Вашингтоні наголошують, що нова фаза не передбачає активних бойових дій. Водночас США залишають за собою право реагувати у разі загрози.

Також американська сторона отримує запити від інших країн щодо допомоги у відновленні безпечного судноплавства в Ормузькій протоці.

Трамп призупинив Проєкт Свобода

Президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу в реалізації операції Проєкт Свобода.

Рішення ухвалили після звернень низки країн, зокрема Пакистану, а також через певний прогрес у переговорах з Іраном.

Попри це, блокада Ормузької протоки залишається чинною. У США пояснюють: пауза потрібна для того, щоб оцінити можливість дипломатичного врегулювання ситуації.

США схвалили нові авіабомби для України

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні високоточних авіабомб JDAM-ER на суму понад $373 млн.

Йдеться про сотні комплектів навігації та додаткового обладнання, яке дозволяє перетворювати звичайні бомби на високоточну зброю з GPS-наведенням.

Основним підрядником виступить компанія Boeing.

У США наголошують, що цей пакет має посилити обороноздатність України та допомогти ефективніше протидіяти як поточним, так і майбутнім загрозам.

Також зазначається, що Україна зможе швидко інтегрувати ці системи у свої Збройні сили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

