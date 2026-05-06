Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 11 ракет, здійснив 40 авіаційних ударів, скинув 141 керовану авіабомбу.

Крім того, залучив для ураження 6 023 дрони-камікадзе та здійснив 2 606 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 6 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

