У День піхоти вище керівництво України звернулося до військових зі словами подяки та підтримки, підкресливши ключову роль піхотинців у стримуванні російської агресії та захисті держави.

Факти ICTV зібрали привітання президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Олександра Сирського та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Привітання Зеленського із Днем піхоти

Президент наголосив, що саме піхота визначає реальну лінію фронту та утримує позиції України.

— Завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська — усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції, — сказав глава держави.

За його словами, незалежно від обставин, фронт проходить там, де стоять українські піхотинці. Він підкреслив, що мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані та стрілецькі підрозділи є фундаментом війська.

Зеленський подякував усім воїнам і бойовим бригадам за стійкість і результати на фронті, зазначивши, що саме вони визначають, під яким прапором залишається українська земля.

Привітання Сирського із Днем піхоти

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що українські піхотинці сьогодні фактично тримають щит не лише України, а й усієї Європи.

— Недарма кажуть: межа між добром і злом проходить там, де окопалася наша піхота, — сказав Сирський і зауважив, що в ці хвилини українські військові відбивають десятки атак російського ворога.

Сирський акцентував, що одним із головних завдань є збереження життя піхотинців. Для цього, за його словами, необхідно активніше впроваджувати новітні технології.

— Це означає, що слід дати піхоті на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літальні та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій у Збройних Силах України – мій особистий пріоритет, — наголосив головнокомандувач.

Він також додав, що особисто спілкується з військовими на передовій і розуміє, в яких складних умовах вони виконують бойові завдання. Окремо головнокомандувач вшанував пам’ять загиблих українських піхотинців.

Привітання Кирила Буданова

Керівник Офісу президента Кирило Буданок наголосив, що, попри розвиток технологій, вирішальне значення у війні має контроль над землею. І цей контроль забезпечує саме піхота.

— Будь-яка війна закінчується на землі. І саме піхота визначає, де проходить ця межа: де ще Україна і де її вже немає, — наголосив Буданов.

За його словами, кожен метр території — це результат зусиль конкретних людей, які першими зустрічають ворога та утримують позиції.

Буданов підкреслив, що на піхоту лягає основний тягар війни, і навіть домінування в повітрі чи технологіях не має значення без контролю території.

Він додав, що держава має забезпечити піхотинців максимальною підтримкою та захистом, адже там, де стоїть український воїн, — там залишається Україна.

