На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі, площа якої зросла до близько 75 га. До гасіння залучили понад 200 рятувальників, а прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили в ДСНС України та Закарпатській обласній прокуратурі.

Пожежа в Карпатах: що відомо

За даними ДСНС, пожежа виникла 5 травня близько 15:30 в урочищі Кілиця поблизу селища Воловець Мукачівського району.

Спочатку вогонь охопив близько 15 га лісової підстилки, однак за ніч площа загоряння значно зросла. Станом на ранок 6 травня площа займання — близько 75 га лісу.

За словами рятувальників, пожежу досі не вдалося локалізувати, а вогонь продовжує поширюватися. Ситуацію ускладнює складний гірський рельєф, тривала посуха та відсутність води в районі займання — її доводиться підвозити.

До гасіння залучено 243 особи та 46 одиниць техніки, зокрема:

138 рятувальників ДСНС;

техніка та особовий склад із Львівської та Івано-Франківської областей;

працівники Карпатської філії ДП Ліси України;

авіація ДСНС.

Для моніторингу ситуації використовують безпілотники. На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

За фактом пожежі Мукачівська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Попередня правова кваліфікація — знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України).

Правоохоронці встановлюватимуть причини виникнення пожежі та всі обставини інциденту.

Джерело : Укрінформ

