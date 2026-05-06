В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства, яка передбачає зміну правил отримання водійських посвідчень, нові вікові обмеження та повну легалізацію цифрових документів.

В Україні готують масштабну реформу для водіїв

Відповідний законопроєкт №15200 спрямований на адаптацію українських норм до стандартів ЄС.

Зокрема, документ вводить нові категорії транспорту, серед яких АМ для мопедів та А2 для мотоциклів обмеженої потужності. Також уточнюються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 – не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.

Реформа передбачає поетапний доступ до керування транспортом залежно від віку та досвіду:

з 15 років — для мопедів та легких двоколісних засобів,

з 17 —категорії B і BE (лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від двох років),

з 20 років – потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2,

з 24 років — для автобусів (категорії D і DE), або з 21 року за наявності професійної підготовки.

Крім того, планується повністю узаконити електронні посвідчення водія та техпаспорти — вони матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та можуть використовуватися без фізичних аналогів.

Законопроєкт також змінює правила анулювання та відновлення водійських прав. Зокрема, посвідчення можуть скасувати через закінчення терміну дії, порушення ПДР або якщо документ не забрали вчасно.

У разі позбавлення прав через суд, для їх повернення потрібно буде пройти медогляд і повторно скласти іспити.

