У 2026 році Івано-Франківськ відзначає своє 364-річчя. З цієї нагоди для жителів та гостей міста підготували насичену програму, яка поєднує культурні та спортивні заходи, дитячі майстер-класи та світлове шоу.

Святкування традиційно припадають на початок травня, коли Івано-Франківськ оживає у розмаїтті весни, запрошуючи всіх охочих зануритися в його унікальну атмосферу.

Коли Івано-Франківськ святкує День міста

Традиційно День міста Івано-Франківськ відзначається 7 травня. Цьогоріч святкові заходи триватимуть майже тиждень – з 7 до 10 травня.

Зараз дивляться

Протягом кількох днів у місті відбудуться екскурсії, ярмарки, майстер-класи, дитячі програми, виставки, театральні покази та літературні зустрічі.

У програмі — велопробіг, спортивні змагання, концерти, зокрема української музики 90-х, а також світлове шоу. Окремо заплановані виставка військової техніки та ветеранський ярмарок.

Як зазначив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, ключовими у цьогорічних подіях є шана та вдячність українським захисникам і їхнім родинам — саме цьому присвячений кожен захід.

Скільки років місту Івано-Франківськ

У 2026 році Івано-Франківську виповнюється 364 роки. Саме 7 травня 1662 року місто, тоді ще відоме як Станиславів, отримало Магдебурзьке право, що стало офіційною датою його заснування.

Місто, засноване польським магнатом Анджеєм Потоцьким як фортеця для захисту від набігів кримських татар, швидко перетворилося на культурний і торговий центр.

У 1962 році, до 300-річчя, Станиславів перейменували на Івано-Франківськ на честь видатного українського письменника Івана Франка.

Що подивитися в Івано-Франківську: найкращі туристичні місця

Івано-Франківськ є одним із найатмосферніших міст на Заході України, що приваблює туристів з усього світу. Плануючи маршрут для прогулянки, не можна оминути такі місця:

Площа Ринок і ратуша

Серце міста – площа Ринок із унікальною міською ратушею у стилі конструктивізму. З оглядового майданчика відкривається панорама на історичний центр.

Івано-Франківська ратуша відкрита для відвідувачів з вівторка до неділі з 10:00 до 20:00. Ціна вхідного квитка для дорослих становить 40 грн, а для дітей – 20 грн.

Стометрівка (вул. Незалежності)

Стометрівкою називають пішохідну частину вулиці Незалежності – від Вічевого майдану до вулиці І. Франка.

Це місце зустрічей, прогулянок і вуличних подій. Затишна пішохідна зона із кав’ярнями, книгарнями та кованими виробами – візитівка Івано-Франківська.

Палац Потоцьких

Колишня резиденція родини Потоцьких, засновників міста. Нині – простір для культурних подій, виставок, майстеркласів, концертів.

Бастіон

Відновлена частина давніх міських укріплень, де поєднуються історія та сучасне мистецтво. Бастіон складається з тераси для прогулянок і галереї.

У галереї є кар’ярня, ресторан, магазини кераміки, одягу в етнічному стилі, ювелірних прикрас тощо. Також там відбуваються виставки різних напрямів мистецтва: фотографії, живопису, графіки, скульптури. Проходять фестивалі, літературні читання та презентації книг.

Парк імені Тараса Шевченка

Один із найстаріших міських парків, де можна чудово провести час як наодинці, так з рідними і близькими.

Міське озеро

Популярне місце для прогулянок, катання на велосипедах та перегляду кіно просто неба. Тут можна орендувати човен, катамаран або просто насолодитися заходом сонця.

Катедральний храм Воскресіння Христового

Величний бароковий храм XVIII століття, що колись був єзуїтським костелом. Його інтер’єри вражають розписами та духовною атмосферою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.