Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 7 травня 2026 – ситуація на фронті
Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби.
Зараз дивляться
Крім того, задіяв для ураження 5 649 дронів-камікадзе та здійснив 1 862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 7 травня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.