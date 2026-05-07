Наприкінці минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби.

Крім того, задіяв для ураження 5 649 дронів-камікадзе та здійснив 1 862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 7 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

