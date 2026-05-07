Зовсім скоро в Одесі стартує туристичний сезон. Із приходом теплішої погоди дедалі більше людей планують поїздки до моря — особливо на вихідні та травневі свята.

Яка температура води в Одесі сьогодні

На узбережжя їдуть не лише жителі самої Одеси, а й мешканці сусідніх областей, які хочуть відпочити біля моря після тривалої зими. Однак тепла погода ще не означає, що морська вода вже комфортна для купання.

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що попри поступове потепління, біля узбережжя поки що залишається доволі прохолодно, а температура води в Чорному морі ще далека від літніх показників.

За даними синоптиків ГМЦ Чорного та Азовського морів, найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя утримається малохмарна погода без істотних опадів. На погодні умови впливає антициклон, тому суттєвих змін поки не очікується.

Температура повітря в регіоні вже нагадує початок літа, адже вночі прогнозують +5…+10°C, а вдень повітря прогріватиметься до +20…+25°C. Водночас біля моря буде дещо прохолодніше — у межах +16…+18°C.

Ще кілька днів тому температура води в Одесі становила лише +9…+10°C. Наразі, за даними Укргідрометцентру, температура моря в Одесі підвищилася до +12…+13°C.

Попри поступове потепління, такі показники все ще залишаються занизькими для комфортного купання. Навіть у сонячну погоду море поки що залишається холодним.

Чи прогріється море у травні

Протягом травня температура води в морі в Одесі може підвищуватися до +15…+18°C. Однак багато залежатиме від погодних умов, сили вітру та температурного режиму в прибережних районах.

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, середня температура повітря в Одесі у травні 2026 року очікується на рівні +15,1°C. Але прибережні райони можуть залишатися прохолоднішими навіть у періоди потепління.

Тож розраховувати на по-справжньому тепле море у травні поки не варто. Навіть якщо повітря вдень прогрівається до літніх показників, вода нагрівається значно повільніше. Температура води в Одесі зараз +12…+13°C вважається низькою для комфортного купання.

Чому море може різко холоднішати

Також варто звернути увагу на явище апвелінгу. Це процес підняття глибинних вод у верхні шари моря. У Чорному морі основна течія рухається проти годинникової стрілки вздовж узбережжя та формує великий кругообіг водних мас.

На переміщення поверхневих шарів також впливає вітер, який створює локальні течії, тоді як рельєф морського дна та ефект Коріоліса визначають рух вод на глибині.

Таке явище найчастіше спостерігається поблизу західного узбережжя Чорного моря. У цей момент прогріта вода відходить від берега, а замість неї до узбережжя піднімаються холодні глибинні маси. Саме через апвелінг температура моря може різко знижуватися навіть після кількох теплих днів.

Тож попри наближення туристичного сезону та відчутне потепління, температура води в Одесі у травні поки що більше підходить для прогулянок узбережжям, ніж для повноцінного пляжного відпочинку.

