Правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин на Дніпропетровщині, який жорстоко побив свого побратима перед строєм.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, відео побиття побратима військовослужбовцем опублікувала низка українських видань.

Після цього ініціатор бійки самовільно залишив місце дислокації частини, що дислокується на Дніпропетровщині, та кілька днів переховувався від правоохоронців.

Як дізналося слідство, чоловік, який мав найнижче військове звання та статус, намагався встановити серед особового складу свої “порядки”, щоб інші військові виконували його “накази”.

З цією метою військовослужбовець організував шикування, щоб показати, що чекає на людей, які відмовляться йому підкорятися.

За даними ДБР, 1 травня чоловік почав самовільно шикувати особовий склад, викликав зі строю одного з військових, до якого відчував особисту неприязнь, після чого завдавати йому ударів.

Побратим знепритомнів після побиття, згодом військовослужбовець зв’язав йому руки пластиковими стяжками. Але коли побратим прийшов до тями, то побиття продовжилося.

Чоловік агресивно придушував спроби інших бійців втрутитися та припинити насильство. Одному з військових він навіть наказав знімати весь процес на телефон.

Після побиття побратима госпіталізували до медичного закладу. Йому надали необхідну допомогу. Стан чоловіка оцінюють як задовільний.

Згодом військовослужбовець самовільно залишив частину та переховувався від правоохоронців. Проте його місцеперебування вдалося встановити, після чого його затримали.

Наразі вирішується питання повідомлення йому про підозру у катуванні (ч. 1 ст. 127), дезертирстві (ч. 4 ст. 408) та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ч. 2 ст. 406) Кримінального Кодексу України.

Як зазначають у Державному бюро розслідувань, за цими статтями передбачено до 12 років тюремного ув’язнення.

Раніше стало відомо, що в одній із військових частин перед строєм побили військовослужбовця. Тоді на поширений відеозапис відреагували у Сухопутних військах ЗСУ та Військовій службі правопорядку.

