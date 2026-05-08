Минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснили 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 8 травня 2026

Втрати ворога у війні на 8 травня 2026

особового складу — близько 1 339 190 (+1 130) осіб,

танків — 11 919 (+1) од.,

бойових броньованих машин — 24 538 (+17) од.,

артилерійських систем — 41 630 (+91) од.,

реактивних систем залпового вогню — 1 778 (+2) од.,

засобів протиповітряної оборони — 1 370 (+5) од.,

літаків — 435 од.,

гелікоптерів — 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 279 729 (+1 817) од.,

крилатих ракет — 4 585 од.,

кораблів / катерів — 33 од.,

підводних човнів — 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 94 879 (+334) од.,

спеціальної техніки — 4 173 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

