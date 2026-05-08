Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 8 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару та скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, окупанти залучили для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснили 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Втрати ворога у війні на 8 травня 2026
- особового складу — близько 1 339 190 (+1 130) осіб,
- танків — 11 919 (+1) од.,
- бойових броньованих машин — 24 538 (+17) од.,
- артилерійських систем — 41 630 (+91) од.,
- реактивних систем залпового вогню — 1 778 (+2) од.,
- засобів протиповітряної оборони — 1 370 (+5) од.,
- літаків — 435 од.,
- гелікоптерів — 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів — 1 344 (+8) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 279 729 (+1 817) од.,
- крилатих ракет — 4 585 од.,
- кораблів / катерів — 33 од.,
- підводних човнів — 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 94 879 (+334) од.,
- спеціальної техніки — 4 173 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 535-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
